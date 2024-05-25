نشاط وزارة العمل في أسبوع.. حوار الدوحة أبرزها

شهدت وزارة العمل، خلال الأسبوع الأخير، نشاطا كثيفا، أبرزها مشاركة الوزير حسن شحاتة في حوار الدوحة بالعاصمة القطرية، وعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" نشاط وزارة العمل خلال الاسبوع الاخير.

مصر خارج قائمة الملاحظات الدولية

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن منظمة العمل الدولية لم تُدرج مصر على قائمة الملاحظات الدولية المُقرر مُناقشتها خلال فعاليات الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المُنعقد في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2024" بحضور مُمثلين عن 187 دولة حول العالم من "وزارات عمل وأصحاب أعمال وعمال".

وقال شحاتة، إن عدم إدارج مصر على قائمة الملاحظات الدولية لعام 2024، التي تضم هذا العام 40 دولة، يؤكد امتثالها لمعايير العمل الدولية، وسياساتها المُتجه نحو المزيد من الحماية والرعاية للعمال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الحريص دائمًا على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وفي القلب منهم العمال، في إطار الجمهورية الجديدة التي يُرسي قواعدها الرئيس.

قانون العمل

استكمل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، جلساته بديوان عام "الوزارة"، لمُناقشته وإصداره لتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل والتشجيع على الاستثمار.

شهادات مزاولة المهنة لعمال النظافة

ألقى حسن شحاتة وزير العمل، كلمة خلال فعاليات تسليم كارنيهات مزاولة مهنة لعاملين في قطاع النظافة وإدارة المُخلفات، الحاصلين على التدريب في مجال عملهم والتي نظمتها وزارة البيئة.

وقال شحاتة، إن هذه الفعالية هي ترجمة عملية لبروتوكول التعاون بين الوزارات الثلاثة، حيث نسعى من خلاله إلى رفع الوعي للعاملين بالحقوق والواجبات، ومبادئ السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وعمل الاختبارات اللازمة لقياس المهارة ومزاوله المهنة كخطوات جادة تؤكد على تكريم الدولة للقائمين علي هذه المهنة.

ورشة العمالة غير المنتظمة

قال حسن شحاتة وزير العمل، إن توفير كافة أنوع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن الدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والإجتماعية لهذه "الفئة"، وكذلك الإستفادة من كافة خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.

وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات "النوعية الأولى" بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج، وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين وتشغيلهم من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وكذلك تقديم 6 منح سنوية لهم وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.

حوار الدوحة

شارك حسن شحاتة وزير العمل، في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر إطلاق الحوار الأفريقي الخليجي بشأن العِمالة الوافدة.

وقال شحاتة، إن الدولة المصرية تحرص وهي تبني جمهوريتها الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تعزيز ثقافة الحوار ليس فقط بين الأطراف المعنية داخل البلاد، للنقاش بشأن سياسات توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين، وتعزيز علاقات العمل بين "طرفي الإنتاج" من خلال تشريعات عادلة ومتوزانة، ومتوافقة مع معايير العمل الدولية، ولكن أيضًا تفعيل هذا "الحوار الاجتماعي" مع كافة شُركاء العمل والتنمية في الخارج ،خاصة مع البلدان الشقيقة في القارة الأفريقية، ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، فالدولة المصرية مع كل تعاون وعمل عربي وأفريقي مُشترك يُساهم في بناء أُساس للتكامل الاقتصادي، وتطوير خطط التنمية الشاملة، والاستفادة من ثرواتنا الطبيعية والبشرية، وترسيخ ثقافة تدابير الحماية القائمة على "المنفعة المُتبادلة"، وعلى الحقوق والواجبات في مجال إنتقال العمال المُهاجرين، وتحسين شروط العمل التعاقدي للعمالة الوافدة.

وزير العمل يلتقي نظيره القطري

التقى حسن شحاتة وزير العمل، نظيره القطري الدكتور على بن صميخ المري، على هامش مُشاركتهما في مؤتمر إطلاق "الحوار الأفريقي- الخليجي بشأن العِمالة الوافدة وتنقل الأيدي العاملة"، المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد شحاتة، على جاهزية العمالة المصرية الماهرة والمُدربة، في كافة التخصصات، بحسب احتياجات سوق العمل القطري، مُستشهدًا بجهود وزارة العمل في مجال التدريب المهني، وتأهيل وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تعويض ضحايا حادث منشأة القناطر

وجه حسن شحاتة وزير العمل، مديرية عمل محافظة الجيزة، بسرعة التحرك إلى موقع حادث سقوط ميني باص مُحمل بفتيات، يعملن فى إحدى المزارع أثناء عبورهن بواسطة معدية الرياح البحيري "أبو غالب"، بمركز ومدينة منشأة القناطر بالمحافظة، مما تسبب في عددِ من الوفيات والمُصابين وإرسال تقرير مُفصل بتفاصيل الحادث، والتنسيق مع الإدارة المُختصة بالعِمالة غير المنتظمة، لبحث إمكانية صرف إعانات للعمال ضحايا الحادث، وذلك بواقع 200 ألف جنيه لكل مُتوفي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.