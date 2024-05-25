تعليم المنيا: لا شكاوى من امتحان اللغة العربية للدبلومات الفنية

أعرب طلبة وطالبات الدبلومات الفنية بمحافظة المنيا ،عن ارتياحهم الشديد لإمتحان مادة اللغة العربية ، معبرين انه كان في مستوى الطالب المتوسط .

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية اليوم السبت، والتي تشمل تخصصات الدبلوم الفني التجاري والصناعي والزراعي والمزدوج والفندقي، بالإضافة إلى دبلوم الخط العربي، ودبلوم الصم وضعاف السمع ، وتستمر الإمتحانات حتى 6 يونيو 2024.

وأكد المحافظ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان راحة جميع الطلاب والطالبات ، وتوفير بيئة مناسبة للجان والمعلمين والمراقبين ، موجهاً ، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، لضمان سير الإمتحانات بإنتظام وآمان.

من جانبه ، أوضح حمدي مصطفى ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا ، أن الإمتحانات تسير وسط إجراءات مشددة على مستوى الإدارات التعليمية التسع ، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لإمتحانات الدبلومات الفنية 59,462 طالباً وطالبة ، موزعين على 134 لجنة على مستوى المحافظة ، مؤكداً وكيل الوزارة ، أن غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية ، لم تتلق فى اليوم الأول أي شكاوى أو معوقات .

انتظام سير اللجان الامتحانية

واتخذت مديرية التربية والتعليم بالمنيا ، كافة الإجراءات اللازمة ، لضمان انتظام سير اللجان الإمتحانية ، وتوفير التجهيزات المطلوبة ، وتم التنبيه على رؤساء اللجان ، بضرورة التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية للمشاركين في أعمال الإمتحانات.