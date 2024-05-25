أسيوط تتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمراكز والمدن

كلّف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جميع رؤساء المراكز والأحياء، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بصورة دورية ومستمرة طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيًا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري؛ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، قام ممدوح جبر رئيس مركز ومدينة صدفا بأسيوط، بتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تابع إطلاق التيار الكهربائي بكشك عزبة مبارك بقرية أولاد إلياس وقد تم دراسة العديد من المقترحات بهندسة كهرباء صدفا والشركة المنفذة وإجراء العديد من المعاينات على أرض الواقع والطبيعة ودراسة الموقع الأمثل لتنفيذ الكشك والأقرب إلى المنطقة المتضررة من ضعف التيار وتم اختيار الموقع وتنفيذ الكشك وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن.

إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس



وحرص على متابعة أعمال إنشاء مبنى الوحدة الصحية بقرية أولاد إلياس ومحطة الصرف الرئيسية والتي تم إنشائها على مساحة 625 متر مربع وتخدم؛ ما يزيد على 56 ألف نسمة، حيث تم الانتهاء من صب الأرضية الخاصة بالبيارة وجاري الانتهاء من كافة الأعمال المدنية.