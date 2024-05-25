تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في أول يوم من امتحانات الدبلومات الفنية

أدى 33ألف و40 طالب وطالبة، أول امتحانات الدبلومات الفنية، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، بـ 122 لجنة،ولم ترصد غرفة العمليات اي شكاوى أو مخالفات، في ظل توفير سبل الراحة لأداء الطلاب امتحاناتهم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سب الراحة للطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة لهم، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربة والتعليم بكفر الشيخ.

أكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن 33040 طالب وطالبة ادوا امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية ب 122 لجنة عامة على مستوى المحافظة، منهم 8915 طالب وطالبة بالتعليم الصناعي، و 19949 طالب وطالبة بالتعليم التجاري، و 480 طالب وطالبة بالتعليم الفندقي، و 3696 طالب وطالبة بالتعليم الزراعي، مؤكدا أن غرفة العمليات لم ترصد اي مخالفات، ولم تتلق شكاوى.

وزير التعليم العالي يتفقد سير الأعمال التنفيذية بمشروعات جامعة كفر الشيخ

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بزيارة جامعة كفر الشيخ؛ لمتابعة سير الأعمال التنفيذية بالعديد من المشروعات بالجامعة التي بلغت تكلفتها الإجمالي ما يقرب من 3 مليار جنيه، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات وقيادات الوزارة والجامعة.

واستهل الوزير، جولته بتفقد المدينة الطبية لجامعة كفر الشيخ، والتي تضم (مستشفى الطوارئ، ومستشفى الأورام، ومبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي، والموقع العام للمدينة)، ويُقام مستشفى الطوارئ على مساحة 45 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم العديد من الأقسام، ومنها (قسم الطوارئ، قسم الأشعة، قسم الغسيل الكلوي)، بسعة 75 سريرًا، قسم الحروق بسعة 35 سريرًا، 9 غرف عناية مُركزة، 76 غرفة إقامة، بإجمالي 455 سريرًا للإقامة، 15 غرفة عمليات كُبرى، 7 غرف عمليات صُغرى، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة بالمستشفى 690 سريرًا)، وتبلغ تكلفة المشروع نحو مليار و303 مليون جنيه.

وتفقد وزير التعليم العالي، مشروع تعلية ورفع كفاءة مركز الأورام بالجامعة، والذي يُقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و3 أدوار علوية، ويضم غرفتين إشعاع خطي علاجي، وغرفة محاكاة، و3 غرف أشعة مقطعية ورنين وسينيه، و38 سريرًا للعلاج الكيماوي و38 سريرًا للإقامة وقاعة سيمينار، وتبلغ تكلفة المشروع 184 مليون جنيه، كما تفقد الدكتور أيمن عاشور مبنى العيادات الخارجية والتعليم الطبي بالجامعة، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والذي يُقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ويتكون من دور أرضي، و8 أدوار متكررة، ويضم 48 عيادة، وغرفتين للأشعة، و10 مدرجات سعة 100 فرد، و12 صالة تشريح، و8 غرف لاستراحة أعضاء الكادر الطبي، وتبلغ تكلفة المشروع 383 مليون جنيه.