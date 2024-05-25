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السبت 25 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سفاح التجمع.. لغز غرفة الموت المعزولة في القتل البطيء

سيارات الشرطة
سيارات الشرطة

سفاح التجمع.. تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بقتل 3 فتيات، والتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، المعروف إعلاميا بـ"سفاح التجمع"، وقالت إنه شخص مزدوج الجنسية، من محافظة الإسكندرية، كان يقيم خارج البلاد خلال السنوات الأخيرة.

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ورصدت كاميرات المراقبة الموجودة أعلى العقارات بالقرب من مكان الحادث لحظات دخول وخروج المتهم بصحبة فتيات في أوقات متأخرة من الليل داخل الشقة التي قام باستئجارها بمنطقة التجمع الخامس، وجارٍ الآن البحث عن حقيقة تلك العلاقة بين المتهم وضحاياه.

وكشف أفراد أمن الكمبوند تفاصيل جديدة عن المتهم، وقال أحدهم إنه كان: "هادئ الطبع، يتردد على الشقة بصحبة فتيات، وطلب عمل عزل صوت لغرفة في الشقة لعدم الإزعاج".

التحريات كشفت التفاصيل حول سفاح التجمع، وتبين أنه مواليد عام 1987، وكان يعمل معلما لكنه ترك الوظيفة من أجل التجارة.

ويذكر أنه قد شهدت منطقة التجمع الخامس خلال الساعات الماضية حضورا أمنيا مكثفا بمحيط شقة المتهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع إلى أقوال شهود عيان، وجارٍ تحديد أسماء ضحايا المتهم، والكشف عن أسباب تواجدهن معه في شقته في أوقات متأخرة من الليل.

 

 

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