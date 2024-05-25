التنمية المحلية تعلن مستجدات الخطة التدريبية للمحليات



أكد اللواء هشام آمنة، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينفذ الأسبوع الحالي وهو الأسبوع التدريبي السابع والثلاثون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي ( 2023 / 2024 )، ٤ دورات تدريبية وهي: - دورة "تصميم الجرافيك والإنفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج"، ودورة "تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات"، ودورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية"، بالإضافة إلى الأسبوع الثاني من دورة "اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة"، ويستفيد من هذه الدورات ١٢٢ متدرباً من جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن دورة " التصميم الجرافيك والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج" ستنطلق الأسبوع الحالي وتنفذ على مدار أسبوعين متتالين، ويستفيد منها ٣٥ متدربًا من جميع الفئات الوظيفية التي تم اختيارها طبقا لنتيجة اختبارات تحديد المستوى التي تمت في اغسطس الماضي ضمن خطة سقارة، وذلك في ضوء الجهود المبذولة لمواكبة العاملين بالمحليات للوسائل التكنولوجية الجديدة وتوصيل رسالتهم بالطرق الحديثة التى تلائم مواقع التواصل المختلفة.

ويشمل المحتوي التدريبي للأسبوع الأول من الدورة التدريبية "التصميم الجرافيك والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج" مراجعة للتعريفات بمبادىء وعناصر تصميم الجرافيك والتطبيقات العملية له، وصيغ الصور، ومقدمة عن برنامج Adobe ، والواجهة الرئيسية لبرنامجى Photoshop وillustrator والتعامل مع Work space, Panels، والقوائم الرئيسية واللوحات في برنامج الفوتوشوب والطبقات وانواعها وتنظيمها، بالإضافة الي التصوير الفوتوغرافي، كما تتضمن الدورة عدة ورش تطبيقية عملية حول صيغ الصور وفتح وحفظ الملفات بالصيغ المختلفة، والتغذية البصرية وكيفية البحث عن عناصر لاستخدامها في التصميم، والتصوير الفوتوغرافي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلي أنه سيتم تنظيم خلال الاسبوع الـ ٣٧ بسقارة دورة تدريبية "لتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية للأزمات والأمن القومي والتصدي للشائعات" بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة وأكاديمية ناصر العسكرية، ويستفيد منها ٢٨ من رؤساء الوحدات القروية ونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء، لافتًا إلى أن الدورة تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في إدارة المخاطر والمشكلات، مشيراً إلى المحتوى التدريبي سينفذ جزء عملي يشمل ورشة عمل تطبيقية عن أساليب تحليل المخاطر وحل المشكلات والتعامل إعلاميا وتطبيقات على إعداد السيناريوهات، وورشة عمل أخرى عن كيفية التعامل مع الأزمات و محاكاة لإدارة الأزمة ودور المعلومات في مواجهة الأزمات والكوارث.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة مستمر في تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتأهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الإدارة المحلية، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندي، والذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم ، ليستكمل مركز سقارة الحزم التدريبية المقدمة لتحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية وتستهدف الدورة ٣١ متدرباً من مديري المراكز التكنولوجية ومديري وحدات تراخيص المحال العامة بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة.

وأشار إلى أهمية دورة المراكز التكنولوجية في رفع مهارات العاملين بها لتحقيق عدد من الأهداف المهمة وعلي رأسها توفير حياة كريمة للمواطن من خلال تحسين مستوي الخدمات التي يحصل عليها من المحليات، بالإضافة إلي تغيير النظرة السلبية عن المحليات، من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام «الشباك الواحد»، مؤكدًا أن تنفيذ الدورة تأتي بالتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة أليه الحصول عليها.

وأضاف وزير التنمية المحلية إلى أن دورة "تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية" ستتناول شرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، وشرح لكافه جوانب قانون المحال، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، مع التركيز علي أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الالكتروني الموحد، والتعريف علي ما تم إنجازه في مجال تحسين الخدمات والإجراءات المتخذة لضمان إستدامة وتعميم الإصلاحات، ونبذة مختصر عن دور المراكز التكنولوجية ومراكز التراخيص واختصاصتهم وأهداف ومحاور تحسين الخدمات، بالإضافة إلى التعريف بالسلبيات التي ظهرت خلال متابعة وزارة التنمية المحلية للمراكز التكنولوجية والأنشطة المستقبلية للوصول لأعلي قدر من رضاء المواطنين.

ولفت وزير التنمية المحلية، الي استمرار دورة "قواعد اللغة العربية واستخدامها في رفع كفاءة المخاطبات والتقارير من حيث الصياغة وسلامة اللغة" والتي يستفيد منها ٢٨ متدرباً من العاملين بالمكاتب الفنية والتخطيط والمتابعة ومكاتب القيادات للأسبوع الثاني على التوالي، مشيراً إلى ان الدورة في اسبوعها الثاني والأخير ستركز على إملائية " الألف الوصل – همزة القطع "، والمجرورات " المجرور بحرف جر – المجرور بالإضافة"، والتعريف بالخط العربي، والأخطاء الشائعة في كتابة المراسلات الرسمية، بالإضافة إلى تنمية مهارات الايجاز وعدم التكرار والتلخيص، وتختتم الدورة بعلامات الترقيم ودورها في توضيح المعنى " الفصلة – النقطة – الفصلة المنقوطة – الاقواس".



