الأرصاد: درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية (فيديو)

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 25 مايو 2024، مؤكدةً أن البلاد تشهد استمرارًا في انخفاض قيم درجات الحرارة، بسبب التأثر بالكتل الشمولية القادمة من جنوب أوروبا مروراً البحر المتوسط.

الأسبوع الماضي شهد تأثر الطقس في البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية

وأوضحت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيتي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد تأثر الطقس في البلاد بالكتل الهوائية الجنوبية، الذي شهد موجة استثنائية من موجات الارتفاع الملحوظة في قيم درجات الحرارة.

وأضافت أن هذه الكتل الهوائية الشمالية معتدلة في درجات حرارتها، كما يتأثر الطقس بالمنخفض الجوي في طبقات الجو العليا الذي يعمل على وجود سحب منخفضة ومتوسطة في داخل جزء من أشعة الشمس.

وأكدت، أن هذا الأمر يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرةً إلى أن اليوم درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية.

الأسبوع الجاري سيشهد قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية

وتابعت، أن الأسبوع الجاري سيشهد قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، عدا يوم الأحد ويوم الأثنين سيكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مفسرة ذلك بظهور الكتل الهوائية الصحراوية التي ستؤثر على الطقس، موضحة أن متوقع غداً على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالآتي:

القاهرة 33 21

الإسكندرية 27 19

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 20

كفرالشيخ 32 21

شرم الشيخ 36 25

دمياط 28 21

بورسعيد 28 22

الاسماعيلية 34 21

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 34 23

سوهاج 37 25

قنا 38 26

الأقصر 39 27

أسوان 39 27

الوادي الجديد 39 27

مطروح 27 19