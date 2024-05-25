ارتفاع مؤقت.. حالة الطقس ودرجات الحرارة الساعات المقبلة

حالة الطقس الساعات المقبلة.. حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تغيير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات قليلة، بعد أن شهدت كافة الأنحاء أمس الجمعة واليوم السبت تحسنًا في الأحوال الجوية بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات.

ويسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال ساعات



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غدًا الأحد الموافق 26 مايو والاثنين الموافق 27 مايو، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالرغم من ذلك فمن المتوقع انخفاضها مرة أخرى، بدءًا من يوم الثلاثاء بقيم تتراوح بين 3 و 5 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد



وتأتي درجات الحرارة غدا الأحد، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 38 زالصغرى 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 24 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 27 درجة مئوية.