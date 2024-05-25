السبت 25 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

استقرار الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 33

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس موضحة أن الطقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

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ارتفاع درجات الحرارة
وأضافت الهيئة، أن هناك ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال يومي الاحد والاثنين ونشاط للرياح على أغلب الانحاء على فترات متقطعة، على أن تنخفض الحرارة مرة أخرى يوم الثلاثاء القادم بقيم تتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية.
وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات كالاتي:
القاهرة 33 21
الاسكندرية 27 19
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 20
كفرالشيخ 32 21
شرم الشيخ 36 25
دمياط 28 21
بورسعيد 28 22
الاسماعيلية 34 21
الفيوم 34 22
بني سويف 34 22
المنيا 34 23
سوهاج 37 25
قنا 38 26
الاقصر 39 27
أسوان 39 27
الوادي الجديد 39 27
مطروح 27 19 

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