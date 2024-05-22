الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة في القاهرة والمحافظات (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بدء انخفاض درجات الحرارة في مصر، بداية من الجمعة المقبلة، بمعدل تراجع بين 4 و5 درجات.

المعدل الطبيعي في درجات الحرارة في هذه الفترة حوالي 33 درجة

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود والإعلامي أحمد دياب ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصبح 34 درجة يوم الجمعة المقبلة، مع انخفاض درجات الحرارة في المناطق الشمالية والساحلية، موضحة أن المعدل الطبيعي في درجات الحرارة في هذه الفترة حوالي 33 درجة.

وأكدت أن فصل الربيع ما زال مستمرًا حتى الآن، وينتهي رسميا في 20 يونيو 2024، ويبدأ فصل الصيف لمدة 3 أشهر، موضحة أن درجات الحرارة تكون مرتفعة بشكل أكبر في فصل الصيف.

وذكرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مناخ جمهورية مصر العربية بدأ في التغير عن السنوات الماضية، موضحة أن فصل الصيف أصبح معتدلا بشكل نسبي.

درجات الحرارة اليوم 22-5-2024

ونرصد درجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة بعدد من المدن والمحافظات اليوم..

درجة الحرارة في القاهرة .. 28 و39

درجة الحرارة في الإسكندرية .. 23 و36

درجة الحرارة في وادى النطرون .. 27 و39

درجة الحرارة في كفر الشيخ .. 26 و37

درجة الحرارة في المنصورة .. 26 و37

درجة الحرارة في الزقازيق .. 28 و39

درجة الحرارة في طنطا .. 26 و37

درجة الحرارة في دمياط .. 22 و26

درجة الحرارة في بورسعيد .. 23 و33

درجة الحرارة في الإسماعيلية .. 27 و40

درجة الحرارة في السويس .. 26 و39

درجة الحرارة في العريش .. 20 و31

درجة الحرارة في رفح .. 19 و30

درجة الحرارة في سانت كاترين .. 14 و32

درجة الحرارة في الطور .. 26 و37

درجة الحرارة في طابا .. 25 و35

درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 27 و40

درجة الحرارة في العلمين .. 23 و36

درجة الحرارة في مطروح .. 24 و35

درجة الحرارة في السلوم .. 24 و37

درجة الحرارة في سيوة .. 26 و41

درجة الحرارة في الغردقة .. 27 و41

درجة الحرارة في مرسى علم .. 27 و40

درجة الحرارة في الفيوم .. 24 و40

درجة الحرارة في بنى سويف .. 25 و41

درجة الحرارة في المنيا .. 24 و41

درجة الحرارة في أسيوط .. 25 و42

درجة الحرارة في سوهاج .. 27 و43

درجة الحرارة في قنا .. 28 و44

درجة الحرارة في الأقصر .. 28 و44

درجة الحرارة في أسوان .. 29 و45

درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 28 و44

درجة الحرارة في أبو سمبل .. 27 و44

درجة الحرارة في شلاتين .. 27 و40

درجة الحرارة في حلايب .. 28 و37

درجة الحرارة في أبو رماد .. 27 و36

درجة الحرارة في رأس حدربة .. 28 و33