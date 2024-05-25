اليوم| انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية

ينطلق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي 2023-2024 اليوم السبت، الموافق 25 مايو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام 815 ألف طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى 3100 طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وتجرى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية بشكل يومي لمختلف أنواع مدارس التعليم الفني التجارية والصناعية والزراعية والفندقية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز التميز حتى يوم 6 يونيو 2024.

ويتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئاسة عموم امتحانات الدبلومات الفنية 2024، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

توجيهات التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعداد الجيد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتوفير جميع الإجراءات والدعم لإتمام عملية سير الامتحانات بانضباط ونجاح.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الدبلومات الفنية لا تقل أهمية عن امتحانات الثانوية العامة، وأن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بها.

ووجه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات مراقبي ومصححي امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وتأمين أعمال الكنترولات واللجان الامتحانية.

تجهيز غرف عمليات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وكشف الدكتور محمد عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بتجهيز غرف العمليات لامتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وأوضح رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم غرفة رئيسية للامتحانات التحريرية، وغرفة رئيسية للامتحانات العملية والمعملية.

وأضاف رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أن غرفة العمليات تضم أيضا: غرف عمليات المديريات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية، وغرف عمليات الإدارات التعليمية للامتحانات التحريرية والعملية والمعملية.

واستعرض عمارة موقف الإعداد لامتحانات الدبلومات الفنية 2024 وأكد تكليف رؤساء ووكلاء لجان النظام والإدارة، وتکلیف مشرفي الامتحانات، وتشكيل لجان اعمال الصندقه لمظاريف أوراق الأسئلة للتعليم الزراعی والتجاری والفندقي.

وأكد رئيس امتحانات الدبلومات الفنية 2024 اتخاذ الإجراءات الخاصة باستصدار أوامر الدفع الخاصة بكل مديرية تعليمية حتى يتسنى توفير الخامات المطلوبة لتقييم الطلاب دارسي البرامج المطورة على منهجية الجدارات.

إجراءات حازمة لمنع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ إجراءات حازمة لمنع الغش في امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتأمين لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التى تحتاج إلى زيادة تأمين.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليف أكثر من عضو لجنة إدارة من المشهود لهم بالكفاءة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق جميع الإجراءات المتعلقة بضبط لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 وإجراء التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للكشف عن أجهزة المحمول والأجهزة الإلكترونية.

ونوه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضرورة منع اصطحاب المراقبين أو الطلاب الهواتف المحمولة داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ولفت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على توافر أعضاء قانونيين لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 على مستوى الجمهورية.











