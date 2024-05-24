تشديدات على منع الموبايل داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تطبيق إجراءات منع الغش في لجان امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الخاصة بالغش في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع وسائله.

ووجهت وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من انتحال صفة الطالب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 أو اتباع الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية 2024

تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بجميع النوعيات (صناعي، وزراعي، وتجاري، فندقي) في كافة أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غد السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

كما يبلغ عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

ويبلغ عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

ويشارك (2030) مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامج مطور.

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان بكافة النوعيات (2562) لجنة، وعدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضو داخل كافة لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين، وممتحنين، وملاحظين، وإداريين ... إلخ).

