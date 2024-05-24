إحصائيات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إحصائيات امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023-2024.

وتنطلق امتحانات دبلومات المدارس الثانوية الفنية بكل النوعيات: (صناعي، وزراعي، وتجاري، فندقي) في كل أنظمة التقدم (نظام السنوات الثلاث، وإعداد مهني، ونظام السنوات الخمس، وتعليم وتدريب مزدوج، وتكنولوجيا تطبيقية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024، اعتبارا من غد السبت الموافق 25 مايو 2024 للامتحانات التحريرية.

وتبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

إحصائيات امتحانات الدبلومات الفنية 2024

عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام (815 ألف) طالب وطالبة بكل النوعيات بالإضافة إلى عدد (3100) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (376) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1220) مادة.

عدد مواد الامتحانات العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (42) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (55) مادة.

يشارك (2030) مقيمًا ممثلا لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها (70) برنامجا مطورا.

يبلغ عدد لجان سير الامتحان بكل النوعيات (2562) لجنة.

يبلغ عدد العاملين المكلفين بأعمال الامتحانات (181490) عضوًا داخل كل لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (مراقبين، وممتحنين، وملاحظين، وإداريين ... إلخ).

عدد استراحات معلمي التعليم الفني (700) استراحة.

عدد مراكز توزيع الأسئلة (34) مركزا على مستوى الجمهورية.

عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة (4300) عضو.

عدد المرشحين لأعمال تقدير الدرجات بجميع النوعيات (43030) عضوا.

عدد لجان النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (28) لجنة.

عدد لجان الإدارة لامتحانات الدبلومات الفنية بجميع القطاعات (24) لجنة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة التنبيه مشدداً على لجان سير امتحانات الدبلومات الفنية باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل المخالفات الخاصة بالغش بكل وسائله سواء حيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان أو انتحال صفة الطالب أو الطرق التقليدية وتطبيق ما ورد بالقانون رقم (205) لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.



