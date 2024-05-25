"مخفتش الناس تكرهني".. وفاء عامر تعلق على دورها في مسلسل حق عرب

علقت الفنانة وفاء عامر على مشاركتها في مسلسلين خلال شهر رمضان الماضي، قائلة: "عملت دورين فى أحلي مسلسلات أتعملت هذا العام فى رمضان ودا توفيق من عند ربنا

وأضافت وفاء عامر، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس” المذاع على فضائية “الحياة”، أن “أول لحظة قرأت مسلسل حق عرب وكنت راجعة من المطار وكانوا بيقولولي أقول موقفي.. وكانت الساعة 1 بالليل وطلعت من المطار على المكتب لأن بالفعل الورق كان حلو”.

تعاملت مع صباح الجياش على أنها خطة جديدة من التقديم الدرامي

وتابعت: "تعاملت مع صباح الجياش على أنها خطة جديدة من التقديم الدرامي بتبقي إتفاق ما بين الممثل والجمهور.. محدش عرف ان عرب أبني غير انا والجمهور بعد مقتل الداية.. وكان مسلسل نوع جديد بنسيج جديد.. ومقلقتش من المسلسل.. وحتي لو الناس كرهتني دا نجاح”.

وتطرح قناة "الحياة"، ابتداء من يوم السبت المقبل 25 مايو، مسلسل "حق عرب" للنجم أحمد العوضي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في رمضان الماضي وتصدره قوائم الأعلى مشاهدة.

يذاع المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة أحمد العوضي ورياض الخولي ودينا فؤاد ووفاء عامر ووليد فواز وكارولين عزمي ومجموعة كبيرة من النجوم، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

قصة مسلسل حق عرب

تدور أحداث العمل حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث في إطار من الأكشن والتشويق.

قصة مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب دراما اجتماعية شعبية ممتزجة بالتشويق والأكشن والمغامرات، في منطقة الدرب الأحمر، وتم تصوير المسلسل في عدة أماكن شعبية من بينها شارع المعز، إذ التف الجمهور حول أحمد العوضي حبًا له.

أبطال مسلسل حق عرب

ويشارك في بطولة المسلسل إلي جانب أحمد العوضي، كل من رياض الخولي، وفاء عامر، وفاء مكي، سلوي عثمان، وليد فواز، تامر شلتوت، كارولين عزمي، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.