حملات تفتيشية..

أكد المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أن الأجهزة الرقابية بمديرية التموين قامت بتحرير 304 محضر تمويني خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

304 محضر تمويني خلال حملة رقابية بالمنوفية ..

وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 165 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 139 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.

أبرز المحاضر التي تم تحريرها، منها محضر ضد صاحب محل لبيع الملح بناحية قرية منشأة سلطان بمركز منوف والتحفظ على 2 طن ملح بدون مستندات ومجهول المصدر، وتحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات لبيع السجائر بنواحي قويسنا ومنوف لقيامهم ببيع السجائر بأزيد من السعر المحدد والمعلن بقصد التربح بدون وجه حق.

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.