في موسم حصادها.. المانجو تحمي من أمراض القلب والسكري

يمكن لفاكهة المانجو الغريبة أن تمنع أمراض القلب وحتى تمنع مرض السكري، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج من قبل الباحثين الذين تم رعاية عملهم من قبل موردي هذه الفاكهة.

وجد باحثون أمريكيون أن تناول المانجو يوميا قد يوفر الحماية ضد أمراض القلب والسكري، ووجدوا أنه بمساعدة المانجو، يمكن للناس التحكم في مستويات السكر في الدم وخفض مستويات الكوليسترول.

وما يجعل من الصعب تصديق موضوعية نتائج البحث هو أن الراعي الرئيسي لها كان موردي المانجو في الولايات المتحدة. وقد وجد العلماء أيضًا أن هذه الفاكهة لها فوائد للدماغ والجلد والأمعاء.

وأجرى هذه الدراسة خبراء من معهد إلينوي للتكنولوجيا في شيكاغو، الذين فحصوا 7 أوراق علمية تتعلق بالمانجو ومرض السكري من النوع الثاني أجريت على مدى العقدين الماضيين.

وجد التحليل التلوي أن تناول المانجو يبدو أنه يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم لدى كل من البشر والحيوانات ويمكن أن يكون عدم السيطرة على هذا المؤشر مميتًا.

وأظهرت الدراسات السريرية التي أجريت على القوارض أيضًا فوائد مماثلة لاستهلاك المانجو للتحكم في نسبة الجلوكوز في الدم لاحظ أن مرض السكري من النوع الثاني يمكن أن يؤدي إلى العمى وبتر الأطراف، ويحدث عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، ولهذا السبب يستمر السكر في البقاء في الدم.

وأظهرت نفس التجارب قدرة المانجو على خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وتؤدي المستويات المرتفعة من هذه المواد إلى الإصابة بأمراض القلب، وهو القاتل الرئيسي للبشرية.

ويؤكد مؤلفو الدراسة أن المانجو تحولت منذ فترة طويلة من فاكهة غريبة إلى واحدة من أكثر الفاكهة شعبية، لأنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الأساسية والمكونات النشطة بيولوجيا التي يمكن أن تلعب دورا هاما في وظائف التمثيل الغذائي الرئيسية في الجسم.

مرض السكري

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). والغلوكوز مصدر مهم لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة.

يختلف السبب الرئيسي للإصابة بداء السكري باختلاف نوعه ولكن بصرف النظر عن نوع داء السكري لديك، فإنه يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي قد تؤدي الزيادة المفرطة في مستوى السكر بالدم إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.