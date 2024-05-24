ميتروفيتش: جئت إلى السعودية لتسجيل الأهداف وتحقيق البطولات

أبدى النجم الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش سعادته الكبيرة بتتويج الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وقال ميتروفيتش في تصريحاته خلال حفل تتويج الهلال بالدوري والمقام على ملعب المملكة آرينا في الرياض: " أنا جئت هنا من أجل تحقيق البطولات وتسجيل الأهداف، إنه موسم تاريخي ".

وقال فهد المفرج في تعليقه على مستوى لاعبي الهلال هذا الموسم: " في بداية الموسم كانوا يقولون الهلال تعاقد مع لاعبين لا يليقون بالفريق، لكن الآن الحمد لله اثبتوا أنفسهم ".

كما علق سعود كريري على أداء المدرب خورخي خيسوس قائلًا: " اللي ما تعرفونه، المدرب جيسوس شغال 24 ساعة لو عنده وقت يروح مع اللاعبين لبيوتهم

موسوعة جينيس تكرم نادي الهلال السعودي

قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

وجاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.