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الجمعة 24 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نيمار يحتفل بتتويج الهلال بدوري روشن السعودي

نيمار يرفع كأس الدوري
نيمار يرفع كأس الدوري السعودي

احتفل النجم البرازيلي نيمار بتتويج الهلال بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن "، وذلك خلال المراسم التي يقيمها النادي الآن في ملعب المملكة آرينا.

وقام نيمار برفع الكأس وسط لاعبي الهلال وأطلقت الجماهير صيحات الاحتفال بأول دوري يتوج به النجم البرازيلي بقميص الهلال.

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موسوعة جينيس تكرم نادي الهلال السعودي

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تطورات إصابة مالكوم نجم الهلال السعودي

موسوعة جينيس تكرم نادي الهلال السعودي

قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

وجاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.

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