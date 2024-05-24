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الجمعة 24 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موسوعة جينيس تكرم نادي الهلال السعودي

تكريم نادي الهلال
تكريم نادي الهلال من موسوعة جينيس

قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

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تطورات إصابة مالكوم نجم الهلال السعودي

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الهلال يفوز على الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

وجاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.

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