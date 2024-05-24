موسوعة جينيس تكرم نادي الهلال السعودي

قامت موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتكرم نادي الهلال السعودي بعد كسر رقم قياسي عالمي بتحقيق 34 فوز متتالي، دون أي هزيمة، ليحقق رقمًا عالميًا غير مسبوقًا.

وجاء تكريم نادي الهلال خلال مراسم الاحتفال بالتتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين " دوري روشن " للموسم الجاري 2023 – 2024.

وأقام نادي الهلال السعودي مراسم التتويج بالدوري في ملكة المملكة آرينا بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد رئيس النادي فهد بن نافل وجميع نجوم الفريق والأجهزة الفنية والإدارية.