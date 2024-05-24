ما القلق الذي ينتاب السعوديون على طريق تنويع اقتصادهم بعيداً عن النفط؟

تتطلع المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، إلى منع اقتصادها من التراجع وتكبد خسائر بسبب ارتفاع التضخم حيث تهدف إلى تعزيز النمو في قطاعها غير النفطي.



وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان هذا الأسبوع إن السماح بمزيد من الوقت لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الضخمة في إطار خطة رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط قد يكون خطوة حكيمة.

وأوضح الوزير في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة يوم الثلاثاء، نقلته وكالة بلومبرج: "إذا لم تسمح لاقتصادك بمواكبة مشاريعك، فإن ما سيحدث في الأساس هو أنك ستستورد المزيد".



وقال الجدعان إن المملكة يجب أن تحرص على عدم الوصول إلى النقطة التي يصل فيها الاقتصاد إلى حدود قدرته على تلبية الطلب من الحكومة والأفراد.

وتؤدي هذه النقطة، التي يشار إليها عادة باسم الاقتصاد المحموم، إلى ارتفاع معدلات التضخم والتسرب. في الاقتصاد، أحد الأمثلة على التسرب هو الكميات الكبيرة من السلع المستوردة لأنها تنقل الدخل المكتسب في بلد ما إلى بلد آخر.



وأشار الجدعان إلى أنه إذا لم تسمح المملكة العربية السعودية لاقتصادها بمواكبة مشاريعها الاستثمارية الضخمة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، فقد ينتهي بها الأمر إلى افتقارها إلى القدرة التصنيعية وغيرها من القدرات لدعم خططها.



وقال في منتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من بلومبرج: "لذا فإن منحها المزيد من الوقت هو أمر حكيم بالفعل".



وأضاف الوزير: “ليس التمويل هو العائق في الواقع”. "إنه في الواقع التسرب الاقتصادي."



بعض مشاريع رؤية 2030 قد تتأخر



بدأت المملكة العربية السعودية في الاعتراف في الأشهر الأخيرة بأنها ستعطي الأولوية لبعض المشاريع التي تشكل جزءًا من خطة رؤية 2030 لولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع احتمال تأخير مشاريع أخرى.

وفي نهاية العام الماضي، اعترفت السعودية لأول مرة بأن بعض مشاريع خطة رؤيتها 2030 لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط يتم تأجيلها لتجنب الضغوط على الاقتصاد. ذات صلة: منتجو النفط الأجانب الحاليون في فنزويلا قد احصل على التراخيص رغم العقوبات

وقال الوزير الجدعان في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إن المملكة تحتاج إلى مزيد من الوقت “لبناء المصانع، وبناء موارد بشرية كافية”.



وقال لبلومبرج في ذلك الوقت: "إن التأخير أو بالأحرى تمديد بعض المشاريع سيخدم الاقتصاد".



وقال الجدعان لبلومبرج دون أن يحدد المشاريع التي سيتم تأجيلها: “هناك استراتيجيات تم تأجيلها وهناك استراتيجيات سيتم تمويلها بعد عام 2030”.

وقال الجدعان في المنتدى الذي عقد في قطر هذا الأسبوع إن المملكة شهدت نمواً مطرداً في قطاعها غير النفطي في السنوات الأخيرة، مع زيادة الدخل من الأنشطة غير النفطية.



وأضاف أن هذا الدخل المتزايد للدولة، إلى جانب التوقعات المحافظة بشأن عائدات النفط، سيساعد المملكة العربية السعودية في خطط تمويل العديد من المشاريع المستقبلية لرؤية 2030.



وأشار الوزير: "نحن متحفظون للغاية في توقعاتنا، وبالتالي خططنا حول كيفية تغطية عائدات النفط لتلك النفقات".

نما القطاع غير النفطي والأنشطة الحكومية في الربع الأول من عام 2024، لكن انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 10.6٪ - حيث حدد السعوديون إنتاج النفط عند 9 ملايين برميل يوميًا - أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1.8٪. مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حسبما ذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في وقت سابق من الشهر الجاري. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 10.6%. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8%، ونمت الأنشطة الحكومية بنسبة 2.0% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024.