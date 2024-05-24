رفع 2000 طن قمامة بالمنطقة المركزية بالدقهلية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انطلاق اعمال الحملة المكبرة لرفع كفاءه النظافه العامه علي الطرق السريعة والبينية والتي تربط بين مراكز المحافظه وذلك بالتنسيق مع جهاز النظافه والتجميل بالمنصورة ورؤوساء الوحدات المحليه للمراكز الواقع نطاقها هذه الطرق

واوضح "مختار"انه تم رفع 1000طن مخلفات بلديه و 600 طن ناتج تطهير واتربه وتقليم الأشجار والحشائش بنطاق المراكز وفي ذات السياق تواصلت اعمال رفع كفاءه النظافه العامه بالمنطقه المركزيه لمدينه المنصوره حيث تم رفع 400 طن مخلفات بلديه واتربة بالشوارع والميادين بالمنطقة المركزية..

واكد "مختار" اننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة من أجل تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم في كافة القطاعات وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين..

هذا وقد اوضح محمد حمص رئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة انه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والاحياء الواقعة علي الطرق السريعة كل في نطاقه حيث شمل التنسيق مراكز المنصوره ومحله دمنه و دكرنس وميت سلسيل ومنيه النصر والجماليه والمنزله والمطريه حيث يتم تنفيذ اعمال الحمله المذكورة علي الطرق السريعة نطاق المراكز المذكورة لرفع القمامه والاتربه والمخلفات الصلبه حيث تم تشغيل المكنسيات وتم رش الشوارع بالاضافه الي تقليم أشجار فيما استمرت اعمال رفع كفاءة النظافة بالمنطقة المركزية لمدينة المنصورة وشملت الاعمال شوارع المشايه وحدائق شجره الدر وعروس النيل و ايضا الحدائق المفتوحه بشارع الجيش وقناه السويس وتم ري المسطحات الخضراء وتم دهان الارصفه والنيوجيرسي بمداخل مدينه المنصورة وتم رفع كفاءه النظافه العامه بشوارع المشايه والجمهورية وعبد السلام عارف واحمد ماهر وجيهان وحي الجامعه و شوارع بوابه توشكي وتقسيم الزعفران وابن زيد وشوارع الجلاء و محمد فتحي وسوق ستوته و سكه سندوب ومنطقه سندوب والمجزر وشوارع الترعه واداب وشوارع العبور وميدان الطميهي والشيخ حسانين وبورسعيد والسكه الجديده والسكه القديمه و مشعل و النخله وشوارع الثانويه والمدير و البداله والدراسات و عبده معروف وقناه السويس وسعد زغلول وشوارع مساكن الميناء وفخر الدين خالد وسعد الشربيني ومساكن الشناوي وكفر البدماص و عزبه عقل وعزبه الشال والثلاجه وأسفل كوبري سندوب واسفل كوبري الجامعه وشوارع محمود شاهين الخلطه الاسفلتيه والسيد سليم وبنطاق مركز المنصورة.

والجدير بالذكر أن هذه الحملات يتم تنفيذها في اطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية"حرصا علي المظهر الحضاري بنطاق محافظة الدقهلية.