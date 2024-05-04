نقيب البيطريين يهنئ جموع الشعب المصري بمناسبة عيد القيامة المجيد

شارك الدكتور مجدي حسن، نقيب عام الأطباء البيطريين، والدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة، في احتفال الطائفة الإنجيلية، بعيد القيامة المجيد، اليوم السبت بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

بحضور الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس يوسف سمير، وبمشاركة وحضور الضيوف والمهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وكان في استقباله القس الدكتور اندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وجاءت الاحتفالية بحضور كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الكنيسة ووفود من رجال الصحافة والإعلام والفنانين والأزهر و الأوقاف.

وتقدم نقيب الأطباء البيطريين بالتهنئة لجموع الشعب المصرى، بهذه المناسبة، داعيا الله أن يحفظ مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يوحد صفوفنا ويحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء.