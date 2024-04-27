نقيب الأطباء البيطريين: صحة الإنسان مرتبطة بالحيوان والأمراض المشتركة خطيرة

هنأ الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، الأطباء في مصر والوطن العربي والعالم أجمع بمناسب يوم الطب البيطري العالمي، مشددًا على أن يتطلب الآن وسريعًا تحديث المنظومة البيطرية في مصر ويستدعي بحث وتريب الزملاء والحفاظ على مستواهم المعيشي.

نقيب الأطباء البيطريين

وأشار "حسن"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، إلى أن المهمة الأساسية لهم هي أن صحة الإنسان مرتبطة بالحيوان، والأمراض المشتركة لها خطورة كبيرة، موضحًا أن الثروة الحيوانية الآن تعتبر صناعة ودورهم هو الحفاظ على هذه الصناعة والتقديم لها أفضل البرامج الوقائية، ولا يجب أن يتم اللجوء في الدواء، يد الطبيب البيطري في صحة الإنسان.

وأوضح أن عنصر الدولار هو الأساسي في التكلفة وزيادة الأسعار بالنسبة للقاحات، حيث إن مصر تستورد 90% من احتياجتنا من اللقاحات من الخارج.

وفي وقت سابق، نفى الدكتور مجدى حسن نقيب الاطباء البيطريين، ما أثير مؤخرا حول إقتصار مزاولة مهنة التحاليل الطبية للأطباء البشريين فقط دون غيرهم، مؤكدا أن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة.

واشار نقيب الاطباءالبيطريين انه فور علمه بما أثير أجري عدة إتصالات بالجهات المعنية و عدد من أعضاء مجلس النواب، وتم التأكد أنه ليس هناك أي تعديل قانوني للقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهن الكيمياء الطبية، والذي ينص على الحق الأصيل للأطباء البيطريين لممارسة مهنة التحاليل الطبية، ولكن ما تمت مناقشته تم في فبراير الماضي في مجلس الشيوخ تقديم دراسة حول الأثر التشريعي للقانون وتطويره لمواكبة العصر وليس لإقصاء الأطباء البيطريين أو العلميين أو الصيادلة أو غيرهم.

وأوضح نقيب الاطباء البيطريين أن القانون الحالي نصَّ صراحة على أنه من حق الأطباء البيطريين وخريجى كليات العلوم والصيادلة تملك وإدارة معامل تحاليل طبية، بعد المرور بمرحلة دراسة معينة تسمى دبلومة التحاليل الطبية، يصبح بها هؤلاء متخصصين في التحاليل، وبناءً عليه يحصلون على رخصة مزاولة المهنة، وبها يستطيعون فتح معمل تحاليل كامل التراخيص، على مرأى ومسمع من الجميع، وبالتالى ليس من حق أحد أن يمنع الأطباء البيطريين من حق تملك وإدارة معامل تحاليل طبية.