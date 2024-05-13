الإثنين 13 مايو 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الأطباء البيطريين يستقبل وفداً من منظمة الفاو لبحث أوجه التعاون

بوابة الوفد الإلكترونية

استقبل الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين، وفدا من منظمة الأغذية والزراعة للأمم  المتحدة (الفاو) يضم كل من د. لطفي علال رئيس فريق إكتاد مصر ود.أحمد محفوظ منسق برنامج وطني / فريق إكتاد، وذلك في مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين اليوم.

وهنأ وفد منظمة الفاو، الدكتور مجدى حسن، علي توليه منصب نقيب الأطباء البيطريين، كما بحث الجانبان أوجه التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الأطباء البيطريين ومهنة الطب البيطري ويؤسس لمنظومة الصحة الواحدة.

وأكد الدكتور مجدى حسن نقيب الأطباء البيطريين خلال اللقاء على ضرورة توحيد الجهود والتنسيق مع المنظمة بشكل دائم في مجالات عملها بمصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة المصرية، ولطرح المزيد من الفرص والدورات التدريبية للأطباء البيطريين في كافة التخصصات.

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