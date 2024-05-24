نادي سينما أوبرا دمنهور يعرض "رحلة 404 "

إنطلاقا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألوان الابداع الفنى المختلفة، تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما أوبرا دمنهور وبالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر فيلم "رحلة 404".

ومن المقرر أن يعقب الفيلم، ندوة للمناقشة تستضيف الدكتور محمد أبو علي أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب بجامعة دمنهور ويديرها الفنان والناقد السينمائي أحمد النبوي مدير مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير وذلك فى الثامنة مساء الخميس 30 مايو على مسرح اوبرا دمنهور .

الفيلم من إخراج هاني خليفة وتأليف محمد رجاء وبطولة منى ذكى - محمد فراج - محمد ممدوح - شيرين رضا وتدور احداثه حول شخصية غادة التي تتورط قبل أيام من رحلة سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج في مشكلة طارئة ، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث .