"القومي للمرأة" ينظم دورة تدريبية للمحاميين المتطوعين بمكتب الشكاوى بالمحافظات

نظم المجلس القومي للمرأة ممثلاً في مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها، دورة تدريبية لأعضاء شبكة المحاميين المتطوعين بالمكتب على مستوى فروع المجلس بمختلف محافظات الجمهورية، استهدفت ما يقرب من ٢٠٠ محامية ومحامى متطوع، بهدف تنسيق العمل بين الجانبين، وذلك بحضور أمل عبد المنعم مديرة المكتب ، والدكتور أسامة الحديدى مدير عام إدارة الفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، والدكتورة منى على احمد مصطفي زين مدرس علم النفس الاكلينيكي بقسم علم النفس بالجامعة البريطانية ،والدكتورة وفاء عبد اللطيف استشاري نفسى وتربوى ، و استمر التدريب على مدار يومين .

قامت أمل عبد المنعم بالتعريف بإختصاصات المكتب ، وآليات عمله وسبل تقديم الدعم النفسى والقانونى للشاكيات ، و آلية تنسيق العمل بين المكتب وعضوات وأعضاء شبكة المحامين المتطوعين فى محافظات الجمهورية .

تناول التدريب مناقشة العديد من الموضوعات من بينها سبل التفاوض والوساطة، والتعريف بالجرائم الإلكترونية، وخطورتها ، وكيفية التعامل معها ، ولم الشمل، الى جانب قضايا العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ، بجانب المهارات التطبيقية للصحة النفسية، وجلسة نقاشية مفتوحة بين المحامين المتطوعين و فريق عمل وحدة المتابعة بالمكتب لمناقشة آلية العمل وسبل تنظيمها .

يذكرا ن مكتب شكاوى المرأة بالمجلس يقدم الدعم والمساندة القانونية والنفسية للسيدات، ويستقبل الشكاوي والاستفسارات عبر الخط المختصر 15115 ومن خلال المقابلة الشخصية, أو عبر الواتساب علي الرقم 01007525600 او من خلال الرسائل على صفحة المجلس الرسمية على الفيس بوك.