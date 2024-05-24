شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة المكرمة، نقلًا عن قناة "القرآن الكريم" السعودية.

وبدأت بالفعل المديرية العامة للجوازات بالسعودية في استقبال إصدار تصاريح الدخول اللعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج عبر منصة وزارة الداخلية السعودية “أبشر” وبوابة مقيم دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات.

وتتيح منصة “أبشر أفراد” إصدار التصاريح للعمالة المنزلية والتابعين وحاملي الإقامة المميزة والمستثمرين والزائرين بعد إرفاق المستندات المطلوبة، ومن خلال بوابة مقيم الإلكترونية يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للعامل في المنشآت التي مقرها العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام “أجير” خلال موسم الحج.

استعدادات الحج:

في سياق متصل، سخرت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع كوادرها البشرية والآلية والتقنية؛ لتقديم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام، ومنها الخدمات على أبواب البيت العتيق، من خلال 897 موظفًا وموظفة، موزعين على 89 بابًا خصصت لاستقبال ضيوف الرحمن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء، عن الهيئة قولها "إن أبواب المسجد الحرام المستخدمة في الوقت الحالي 89 بابًا، ويتم في يوم الجمعة فتح 15 بابًا إضافية لخدمة المصلين"، مشيرة إلى تحديد 3 أبواب لدخول المعتمرين، و50 بابًا مخصصة للمصلين و20 بابًا مخصصة للطوارئ، و16 بابًا داخليًا، كما تشرف الإدارة على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات وتوجيههم عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام والترحيب بهم عند دخولهم وتطييب المصلين بالطيب.

وأضافت أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد المصلين وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، مشيرة إلى وجود مراقبين ينفذون التعليمات الخاصة بالإدارة المتعلقة بعدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها؛ مما يسهم في نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.