أعمال عالمية وعربية على بيانو مواهب الأوبرا في الصغير

استمرار لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلي تشجيع ودعم الواعدين فنيا، تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلا لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف المدير الفنى للمركز الدكتور سامح صابر فصلى البيانو تدريب الدكتورة إيناس محمد وأحمد رشاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 25 مايو على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج نخبة من المؤلفات الكلاسيكية والعربية منها أنه لطيف لـ ميثود روز ، رقصة الحرب الهندية لـ بيچارن رولسيث ، السوناتا الثانية لـ بابيست وانهال ، المهرج لـ ديمترى كاباييف ، مينويت لـ باخ ، السيمفونية ‏40 - مينويت رقم ١ لـ موتسارت ، البراءة والوداع لـ بورجموللر ، سوناتا لـ بيتهوفن ، ڤالس رقم ٢ وڤالس الربيع لـ شوبان ، النهر يتدفق لـ يروما ، الرقص على النيل لـ محمد سعد باشا ، بحيرة البجع لتشايكوفسكى ، محادثة لـ بيرا تاجرين ، تلاشى لـ آلآن والكر ، زواج الحب لـ بول دى سينفيل ، النغمات الخمس لليل لـ شى چن ، جواسيس في مهمة لـ بول هاريس.

بالاضافة الى تنويعات من مؤلفات عمر خيرت منها خللى بالك من عقلك، ليلة القبض على فاطمة ، 100 سنة سينما وفيها حاجة حلوة .. أداء الواعدين ديڤيد سمير ميلاد ، عز الدين السحرتى ، اسيا محمد مصطفى ، باميلا ميشيل عاطف ، سما إسلام نبيل ، سارة طارق إبراهيم ، يوسف شريف على ، آسيا سامح ، كنان محمد ، عادل وائل، عمرو محمد حسن، ياسمين أحمد، مارتن جون وحبيبة مدحت .



يذكر أن مركز تنمية المواهب، أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو ، الجيتار ، الباليه ، الكلاكيت ، الغناء الأوبرالى والعربى ، الفلوت ، الفيولينة ، العود ، القانون ، الكمان الشرقى ، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الإحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.