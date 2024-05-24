الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين

الهلال
الهلال

أنتهت ثمان مباريات من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت المباريات فوز اتحاد جدة على نظيره ضمك بنتيجة كبيرة 4-1.

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الهلال يفوز على الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

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اتحاد جدة يضرب ضمك برباعية بمشاركة طارق حامد

بينما فاز الهلال على الطائي بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، فيما تعثر النصر بالتعادل الإيجابي مع الرياض بهدفين لكلاهما.

وتوج الهلال مبكرا ببطولة الدوري السعودي بعدما حسمه في الجولة الواحدة والثلاثين من المسابقة بعدما انتصر على الحزم برباعية مقابل هدف، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

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إيدرسون منفتح على الرحيل إلى الدوري السعودي

يملك الهلال 93 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، خلفه النصر برصيد 79 نقطة فيما يأتي أهلي جدة ثالثا برصيد 62 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين: 

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 

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