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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يفوز على الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز فريق الهلال على نظيره الطائي بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 33 من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من سالم الدوسري بالدقيقة (17)، ثم أضاف ميشايل الهدف الثاني بالدقيقة (44)، والهدف الثالث سجله مالكوم بالدقيقة (60)، بينما سجل هدف الطائي الوحيد اللاعب كورديا بالدقيقة (64).

وواصل الهلال الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة، بينما تجمد رصيد الطائي عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر، ويواصل سعيه للهروب من الهبوط.

تشكيل الهلال ضد الطائي..

حراسة المرمى : ياسين بونو.
خط الدفاع : سعود عبد الحميد و خاليدو كوليبالي و علي البليهي ورينان لودي.
الوسط : روبن نيفيز وسيرجي سافيتش و مالكوم وميشايل ديلجادو و سالم الدوسري.
الهجوم :ألكسندر ميتروفيتش.

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