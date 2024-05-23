اتحاد جدة يضرب ضمك برباعية بمشاركة طارق حامد

حقق فريق اتحاد جدة فوزا عريضا على ضمك برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن مواجهات الجولة 33 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.



أهداف المباراة جاءت بتوقيع كل من جوتا، طلال حاجي، مروان الصحفي، فرحة على الشمراني.

بهذه النتيجة يحتل اتحاد جدة المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 54 نقطة جمعها من الفوز في 16 مواجهة والتعادل في 6 وخسارة 11 مواجهة وتسجيل 61 هدفًا وتلقي 50.

ويحتل ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلهم والخسارة في 13 لقاء وتسجيل 43 هدفًا وتلقي 44.