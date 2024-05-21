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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيدرسون منفتح على الرحيل إلى الدوري السعودي

إيدرسون
إيدرسون

بات البرازيلي إيدرسون حارس مرمى فريق مانشستر سيتي منفتحا على الرحيل من صفوف النادي السماوي خلال الفترة المقبلة.
 

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يملك إيدرسون اهتماما قوية من جانب الأندية السعودية التي ترغب في الحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

كشف فابريزو رومانو خبير سوق الانتقالات في أوروبا مفاجأة حول احتمالية رحيل إيدرسون عن صفوف مانشستر سيتي في الصيف الحالي.

أضاف أنه في حال وجود عرض مقدم لـ إيدرسون وكان جيدا لناديه، فقد يرحل الحارس البرازيلي عن صفوف الفريق السماوي.

وتابع أن أندية الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع إيدرسون، ويفكر الحارس البرازيلي في الاحتمالات في نهاية الموسم الكروي الحالي.

وحصد إيدرسون مع مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد منافسة مع آرسنال، ليحصد الفريق السماوي اللقب للمرة الرابعة على التوالي في تاريخه.

وتهدف الأندية السعودية في استقطاب أبرز نجوم الكرة الأوروبية إلى مسابقة الدوري السعودي في ظل سعي مسؤولين الكرة في السعودية لتطوير كرة القدم وتحويله إلى وجهة عالمية ودوري عالمي مثلما فعلت في الموسم الماضي.
 

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