قناة أون تايم سبورتس الأرضية تنقل مباراة الأهلي والترجي

أعلنت قناة أون تايم سبورتس الأرضية نقل مباراة الإياب بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت في إياب دوري الأبطال على ستاد القاهرة الدولي وكانت مباراة الذهاب في رادس انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ويحتاج الأهلي لعدم تلقيه هدفا لعدم تعقيد الأمور مع وجود قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض للخصم، ويحتاج الأهلي للفوز ولا بديل عنه من أجل تحقيق اللقب الأفريقي.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة النهائي على التردد الرقمي الأرضي، UHF32- التردد التماثلي الأرضي، UHF9، فيما تنقل بي أن سبورتس 6 المباراة.

ووصلت بعثة الترجي التونسي التي يترأسها طارق بالنور، يوم الأربعاء الماضي ، القاهرة استعدادا لمباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي بعد الفوز عليه في نصف النهائي فيما صعد الترجي التونسي للنهائي بعد تخطيه عقبة فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

واستقبل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعثة الترجي بالورود في مطار القاهرة الدولي بعد وصول الفريق التونسي الأربعاء الماضي.

وكشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قائمة المارد الأحمر لمباراة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية - أكرم توفيق - أحمد عبد القادر - أليو ديانج - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم فؤاد - أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبوعلي - موديست.