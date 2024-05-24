عبدالمنصف: هشجع الأهلي أمام الترجي.. والزمالك حظوظه في الدوري قائمة

كشف محمد عبدالمنصف نجم الزمالك السابق موقفه من دعم الأهلي في مباراته أمام الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر له غدا السبت.

يلتقي الأهلي مع الترجي غدا السبت في إياب دوري أبطال أفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

قال عبدالمنصف في تصريحات تلفزيونية: تشجيع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا واجب علينا لأنه يمثل مصر، كما أن جماهير الأهلي دعمت الزمالك في نهائي كأس الكونفدرالية.

وواصل: الزمالك لا يزال منافسا على اللقب وأنا متأكد من تعثر منافسيه في بعض المباريات، الأبيض مازالت حظوظه قائمة في المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك مساء أمس الخميس مع مودرن فيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري ويملك في رصيده 25 نقطة.