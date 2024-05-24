ميكالي يختار ثلاثي المنتخب للمشاركة في الأولمبياد

استقر المدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الوطني الأولمبي" روجيرو ميكالي"، على أسماء اللاعبين الثلاثة الذين سيشاركون في أولمبياد باريس المقبلة 2024.



أكد كامل الناقد الرياضي، ان مدرب منتخبنا الوطني الأولمبي قد أبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم بالثلاثي الذي يرغب في تواجده مع بعثة منتخبنا التي ستتوجه لباريس في يونيو المقبل لخوض منافسات الاولمبياد.

وأكد ان ميكالي حدد الثلاثي" محمد عبد المنعم، إمام عاشور، بالاضافة لمحترفنا المصري مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي، وذلك بشكل نهائي.



و أختتم تصريحاته :" لم يرغب ميكالي في ضم نجمنا المصري محمد صلاح من الأساس، اختياراته جاءت بناءًا على رؤية فنية واضحة، بتدعيمات في بعض المراكز التي يراها تحتاج لتدعيمات من اجل زيادة قوة منتخبنا الوطني قبل خوض المعترك العالمي بباريس، الصيف المقبل.