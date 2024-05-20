قائمة منتخب مصر لـ أولمبياد باريس 2024

كشف المدير الفني الإسباني فرناندو مونزو، المدير الفني لـ المنتخب المصري لكرة الطائرة، عن قائمة اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري منافسات أولمبياد باريس في الـ 25 من يوليو المقبل، والتي ستستمر حتى الحادي عشر من أغسطس.

بينما سيكون هناك مهمة شبه صعبة لاختيار 14 لاعبًا من القائمة التي تضم 25 لاعبًا، والتي جاءت كالتالي:

ياسين محمد "الزمالك" – أشرف اللقاني "الزمالك" – مصطفى عبد المعطي "طلائع الجيش" – حسام يوسف " الأهلي"– أحمد صابر "سبورتنج" – يوسف مرجان "طلائع الجيش".

رضا هيكل "الزمالك" – سيف عابد "الأهلي" – عمرو رمضان "طلائع الجيش، ومحمد عادل "الزمالك" – عبد الرحمن حسين "الأهلي" – حمادة عثمان "الأهلي" – عبدالرحمن الشحات "الزمالك" – محمد المهدي – "الزمالك".

ومحمد عسران "الأهلي" – عبد الرحمن الحسيني "الأهلي" – أحمد عزب "الأهلي" – إسلام عبد السميع "طلائع الجيش" – أحمد سعيد "محترف" – أحمد ضياء "محترف" – يوسف العنتبلي "طلائع الجيش" – محمد مصطفى عيسى "محترف".

ومحمد رضا "الزمالك" – محمد رمضان " الأهلي – أحمد قنديل "الشمس"