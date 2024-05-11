وزير الرياضة يهنئ كيشو بالتأهل إلى أولمبياد باريس عبر الفيديو كونفرانس عقب وصوله

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، محمد إبراهيم كيشو بتأهله إلى الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، وذلك عقب وصول اللاعب واستقبال رسميًا من مساعد الوزير لقطاع البطولة، خلال تقنية الفيديو كونفرانس.



وخلال اتصاله بالفيديو باللاعب، أثني الوزير علي الروح العالية التي تحلي بها البطل المصري كيشو وفوزه بمبارياته الأربعة في أدوار الترضية بعدم التكافؤ، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس .



واضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات.