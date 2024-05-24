تحذير هام من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة 2024

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 من الكتابة في كتيبات المفاهيم التي يتسلمها الطالب داخل اللجان.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الكتابة على كتيبات المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 غير مسموح به تمامًا.

ولفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الطلاب يتسلمون كتيبات المفاهيم الخاصة بكل مادة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ويسلمها عقب الانتهاء من أداء امتحان المادة المقررة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يجب الحفاظ على كتيب المفاهيم عند استلامه في اللجنة وتسليمه بحالته الأصلية كما هي عند انتهاء الامتحان.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن كتيبات المفاهيم في امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون مثل العام الماضي دون أي تغيير ويتم تسليمه مع بداية الامتحان داخل اللجنة واستلامه من الطلاب مع انتهاء المدة الزمنية للامتحان.

منع الأوراق البيضاء في امتحانات الثانوية العامة 2024

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم على أنه يمنع منعا باتا على طلاب الثانوية العامة دخول لجنة الامتحان بورقة بيضاء.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم بأنه يوجد مسودة فى كراسة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 يمكن للطالب استخدامها عند الحاجة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الكتابة على ظهر أوراق الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 أو أي مكان غير مخصص لذلك، لأنه لا يعتد بها.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2024 بالتركيز جيدا للحفاظ على ورقة إجابة البابل شيت والالتزام بتظليل الإجابات الصحيحة بشكل صحيح.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه ليس من الضروري أن يتسلم طالب الثانوية العامة 2024 نفس رقم نموذج الامتحان في كل مادة، وإنما يمكن أن تتغير وعلى الطالب تحديد رقم النموذج في أوراق الإجابة.

موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع، بعد انتهاء إجهازة عيد الأضحى المبارك.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

