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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

منع الإجابة على ظهر أوراق امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الإجابة ممنوعة على ظهر أوراق الإجابة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

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ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الإجابة على ظهر ورقة الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2024 لا يعتد بها ولن يتلفت إليها. 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الإجابة أيضا في ورقة بوكليت أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 ممنوعة ولا يعتد بها. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم الالتفات لأي إجابة في غير المكان المخصص لذلك في امتحانات الثانوية العامة 2024.

ضوابط الإجابة على امتحانات الثانوية العامة 2024 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه غير مسموح لأي طالب بتجاوز المساحة المقررة للإجابة على أي سؤال مقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024.

وألزمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب ملزم بالإجابة على السؤال المقالي في امتحانات الثانوية العامة 2024 في المساحة المخصصة له فقط دون أن يتجاوز أسطر هذه المساحة.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من تظليل دائرتين في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2024 لأن ذلك يعني عدم حصول الطالب على درجة السؤال.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الطالب بتظليل الدائرة التي تعبر عن الإجابة الصحيحة في البابل شيت بامتحانات الثانوية العامة 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه لن يعتد بأي تظليل خاطئ في امتحانات الثانوية العامة 2024 بأوراق البابل شيت سواء لا نصف تظليل أو خطوط.

وفرضت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإجابة بالقلم الجاف في امتحانات الثانوية العامة وليس القلم الرصاص أو أي قلم آخر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التصحيح لا يعتد بالإجابة سوى بالقلم الجاف، لذا يجب أن تكون الإجابة النهائية في امتحانات الثانوية العامة 2024 به. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

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