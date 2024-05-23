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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

موعد تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد إتاحة أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

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وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 مايو 2024 ، في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي. 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها ستعلن البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان - المواد الدراسية التي سيؤدي بها الطالب الامتحان). 

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمديريات التعليمية يوم الإثنين الموافق 27 مايو 2024 تمهيدًا لتسليمها للطلاب من خلال المدارس يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو 2024. 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 للمواد الأساسية المضافة للمجموع. 

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس. 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ. 

وتحتوى امتحانات الثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق، على أن تحتوي على جميع المستويات المعرفية. 

وتوضع امتحانات الثانوية العامة 2024 في أربعة نماذج لكل مادة تضم نفس الأسئلة ولكن بترتيب مختلف فقط بالنسبة للأسئلة الموضوعية فقط. 

وتجرى امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع بنظام البابل شيت فقط دون وجود أية أسئلة مقالية. 

ونوهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع موضوعية فقط.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن طلاب الثانوية العامة 2024 يتسلمون في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ورقة البابل شيت فقط. 

 

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