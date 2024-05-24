أيمن الرقب يكشف مكاسب منتظرة لفلسطين بعد العضوية الكاملة بالأمم المتحدة (فيديو)

كشف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، مكاسب فلسطين إذا حصلوا على عضوية مجلس الأمم المتحدة، موضحًا أن من يحكم داخل إسرائيل هو اليمين المتطرف وهناك رؤية داخل تل أبيب برفض السلام مع الفلسطنيين.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز"، الخميس: "إذا منحت فلسطين عضوية كاملة، من مجلس الأمن، سيكون بمقدرونا أن نفعل الكثير، لأن دولة الاحتلال شُرعت بناء على قرار 1947/8/1، وهي دولة على حدود 52% من الأرض الفلسطينية ، مقابل 46%، والحصول على العضوية الكاملة، يرجعنا إلي تنفيذ هذا القرار، فنحن نريد أن نعيش بأمان في هذه المنطقة وأن يكف الاحتلال يده عن احتلال أرضنا وتحقق بعض مصالح من عودة اللاجئين أو التعويض، وأن ينسحب الاحتلال من القدس الشرقية وتكون عاصمة الدولة الفلسطنينة".

وتابع: "هذا الامر هو من الخيال الأن، لأن من يحكم داخل دولة الاحتلال هو اليمين المتطرف وحتى اليسار أو المعارضة، لا يطرح عملية سلام مع الفلسطنيين، فحتى قبل أن ننظر إلي المشهد قبل عملية 7 أكتوبر، فكان كل من يحكم داخل دولة الاحتلال ضدد السلام مع الفلسطنيين، وفي تصويت الكينسيت 99 من أصل 110 شاركوا في هذه الجلسة مع عدم منح الفلسطنين دولة فلسطينية".

نجاح الدبلوماسية العربية

وأكد أن الجمعية العامة ليس من صلاحيتها أن تمنح عضوية، هي توصي لمجلس الأمن، ولكن منح العضوية يتم عن طريق مرحلتين الأولى أن مجلس الأمن يمنح أو أن تحصل على 9 بالحد الأدنى، ثم تنتقل إلي الجمعية العامة، وإذا حصلت على ثلثين أعضاء، فأصبحت عضو كامل، وهذا له امتيازات.

وأضاف: “ما حدث في 19 أبريل، كان فيتو أمريكي، فذهبنا مباشرة المجمعة العربية إلي الجمعية العامة، وأعتقد أن ما حدث هو نجاح للدبلوماسية العربية وليس الدبلوماسية الفلسطينية وحدها”.

وتابع: “الدبلوماسية العربية، أرادت أن تذهب إلي الجمعية العامة، لتقول للعالم أنه آن الأوان، أن يكف العالم والولايات المتحدة الامريكية، عن إدارة الصراع ونذهب لحل الصراع، لذلك كان القرار بإعادة التوصية إلي مجلس الامن بضرورة منح فلسطين العضوية الكاملة لأن كافة الشروط تنطبق عليها”.