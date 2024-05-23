محافظ الدقهلية يفتتح ممشى السنبلاوين الجديد.. بحضور رئيس دفاع النواب

افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، ممشى أهل السنبلاوين الجديد والذي أقيم على ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والإعلامية داليا نعناع.

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الممشى الجديد هدية الرئيس السيسي لأبناء مدينة السنبلاوين في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهاته بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم.

وأوضح أن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا.

وأشار إلى أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.