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الخميس 23/مايو/2024 - 07:15 م 5/23/2024 7:15:55 PM

تقام غدا مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولى بين الأهلى والترجى، والتى تعد حدثًا رياضيًا هامًا يتوقع أن يشهد صراعًا قويًا على اللقب بين الفريقين، خاصة بعد التعادل فى مباراة الذهاب بـ رادس بدون أهداف، وهى نتيجة وإن كانت جيدة للأهلى ولكنها غير مطمئنة.

وإننى على ثقة بأن لاعبى الأهلى قادرون على تحقيق الفوز وحصد لقب البطولة للمرة الثانية عشرة والثانية على التوالى، ليؤكدوا مجددًا هيمنة الأهلى على البطولة المفضلة فى القارة السمراء، ومعززًا رقمه القياسى كأكثر الفرق فوزًا باللقب، بينما يطمح الترجى للتتويج للمرة الخامسة فى تاريخه.

ورسالتى للاعبى الأهلى لتذكيرهم بأن الفوز فى المباراة وبالبطولة سيؤكد تربعهم على عرش إفريقيا، وكتابة تاريخ جديد فى صفحات المجد الأهلاوى، لا يستطيع أى فريق إفريقى آخر الوصول إليه ولو بعد سنوات، وكذلك تحقيق حلم الملايين، وإسعاد مصر بأكملها، وإثبات أن الأهلى هو ملك إفريقيا بلا منازع، فأنتم خير من يمثل الأهلى ومصر فى هذا المحفل القارى الكبير، وأن جماهير مصر كلها تدعمكم، والنصر حليفكم بإذن الله.

كما تأتى هذه المباراة بعد فوز نادى الزمالك، بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد الماضى على حساب نهضة بركان المغربى، مما يعطى للمباراة حافزًا إضافيًا للاعبى الأهلى لاستعادة السيادة المصرية فى بطولات الأندية الإفريقية والسيطرة عليها، وكذلك مقابلة الزمالك فى بطولة السوبر الإفريقى ليكون لقاء قمة إفريقى من نوع خاص.

ورسالة أخرى للجماهير مهما كانت انتماءاتها وألوانها وهو ضرورة تشجيع النادى الأهلى فى مباراته الحاسمة فى استاد القاهرة والذى سيمتلئ عن آخره باللون الأحمر بعد نفاذ كل التذاكر المطروحة للمباراة، فاليوم نتحدث عن مصلحة مصر، وعن رفع علمها عالياً فى القارة السمراء، كما فعل الزمالك بفوزه بالكونفدرالية،

لهذا فكل الجماهير مطالبة بتشجيع الأهلى فى هذا النهائى، ففوز ه بالبطولة هو فوز لمصر بأكملها، فلنقف معًا يدًا واحدة لدعم الأهلى ممثل مصر فى هذا المحفل القارى ونشجع اللاعبين ونكون لهم السند القوى طوال المباراة فى رحلة الحفاظ على اللقب الإفريقى، وألا نستعجل تسجيل الأهداف.

وأخيرا نتمنى أن يقدم الفريقان مباراة قوية تليق بمكانتهما وتاريخهما، وأن يكون الفوز فى النهاية للأهلى عن جدارة واستحقاق، ونحتفل بوجود فريقين مصريين فى كأس السوبر الإفريقى.



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