تأجيل محاكمات مرتضى منصور.. تفاصيل

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، محاكمة مرتضى منصور في الدعوى المقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، والذي يتهمه بالسب والقذف لجلسة 3 يونيو.

فيما قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات محاكمة مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق للمحاكمة في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة في صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لجلسة 26 يونيو.

يذكرأن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور، سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا، وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى فترة العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وتقدم مرتضى بالطعن رقم 18428 لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح مصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن.

كما تنظر الدائرة الثانية جنح اقتصادية، بعد قليل، القضية المقيدة برقم 995 لسنة 2023م، التي أقامها ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ضد مرتضى منصور، الرئيس السابق للنادي، يتهمه فيها بالسب والقذف.

يذكر أن محكمة النقض قضت في وقت سابق بتأييد حكم حبس مرتضى منصور سنة مع الإيقاف لكبر سنه وتأييد حكم حبسه شهرًا وتم ترحيله لسجن وادي النطرون، حيث قضى العقوبة وتم عزله من رئاسة نادي الزمالك بحكم قضائي.

وكانت أحالت جهات التحقيق بالعجوزة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، للمحاكمة في قضية جديدة، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة في صفقة انتقال اللاعب حسين الشحات لصفوف النادي .

تقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي، موضحًا أن المدعى عليه، نشر على حسابه الخاص عبر فيسبوك، مقطع فيديو سب فيه الكابتن محمود الخطيب قائلًا: اطلع قولي يا خطيب أسماء وجنسيات الناس اللى مولت صفقة اللاعب حسين الشحات، كما ظهر المدعى عليه في مقطع فيديو آخر يدعي بالقول على رئيس النادي الأهلي قائلًا: أنا سألت سؤال واضح أنتو أخدتوا الساعات ولا مأخدوتش الساعات، دي تمنها 8 إلى 9 ملايين جنيه، والمجلس كله أخد الساعات، وظهر المدعى عليه في فيديو آخر قائلًا: الفلوس جات متحولة من بره رسمي 2 مليون دولار و7 ملايين ريال من تركي آل الشيخ.

وتابع المستشار محمد عثمان في بلاغه، أن مرتضى منصور ارتكب جريمة السب والقذف في حق رئيس النادي الأهلي، ومجلس الإدارة من خلال مقاطع مسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.