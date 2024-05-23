الكيلو ب105 جنيهات.. إستمرار إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء بالفيوم

شهدت محلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 23 مايو، إرتفاعا ملحوظا في أسعار الدواجن البيضاء واستقرار أسعار اللحوم الحمراء لدى الجزارين.

وكانت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة قد شهدت إرتفاعا طفيفا في الأسعار صباح اليوم بعد وصول سعر التنفيذ إلى 91 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 350 إلى 380 جنيها للبتلو، واستجاب عدد من الجزارين لمبادرات تخفيض الأسعار حيث تراوح الكيلو من 330 الى 350 جنيها.

إرتفاع أسعار الدواجن البيضاء والكيلو ب105جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 105 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 14 جنيها عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 92 جنيه والساسو 110 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 130 جنيها، وسجل كيلو الرومي 140 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 100 جنيها والبط البيور والفرنساوي 90 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 220 جنيها، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 100 جنيها وبدون العظم بمبلغ 110 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 85جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 90 جنيها والهياكل 55 جنيها والأجنحة 62 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 100 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب105 جنيها، بينما سجل سعر كرتونة البيض 135جنيها.

وكانت أسعار الأعلاف قد شهدت إنخفاضا ملحوظا خلال الفترة الماضية الا أن أسعار الدواجن عاودت الارتفاع مرة أخرى، بعكس أسعار اللحوم الحمراء التي انخفضت مع إنخفاض أسعار الأعلاف، وكذلك بعد إنخفاض أسعار اللحوم القائم في أسواق الماشية التي تراوحت بين 160 ، 170 جنيها للكيلو.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة، بالإضافة إلى العمل على توفير كافة السلع الضرورية بما فيها الدواجن واللحوم بالمنافذ المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة بأسعار مخفضة، فضلا عن المبادرات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الوحدات المحلية والتي سوف تستمر حتى أيام عيد الأضحى المبارك.