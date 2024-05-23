مختار مختار: تتويج الزمالك بالكونفدرالية يحفز الأهلي أمام الترجي

أكد مختار مختار لاعب النادي الأهلي السابق، أن جماهير القلعة الحمراء ستعطي دفعة قوية للاعبين في مباراة الترجي التونسي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي التونسي التي أقيمت على استاد حمادي العقربي (الملعب الأولمبي) برادس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

وقال مختار مختار في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "تن": "مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون صعبة للغاية على الفريقين، كل منهما لديه طموح التتويج باللقب، الترجي يلعب خارج ملعبه بشكل جيد ويجب أن يكون هذا الأمر في الحسبان".

وتابع: "تتويج الزمالك بالكونفدرالية يعطي حافزًا للأهلي في نهائي أفريقيا لكي يتوج باللقب، وجماهير الأهلي ستعطي دفعة قوية جدًا وعلى الأحمر أن يستغلها، بشكل قوي جدًا وفعال".

وعن إصابة علي معلول وغيابه عن موقعة الترجي أوضح: "أتعجب بشكل كبير جدًا بسبب التعامل مع علي معلول الفترة الماضية، ولم نضع في الاعتبار أن معلول ممكن يحدث له أي شيء، من الذي سيشارك بدلا منه بعد إصابته؟ كان الأمور يجب أن يكون فيها عقلانية، كان على الأهلي أن يعطي فرصة للاعب صغير في مركز الظهير الأيسر في مباريات كثيرة جدًا".

وواصل: "كيف لمجلس إدارة النادي الأهلي أن لا تفكر في الضغط على الجهاز الفني، يجب أن يكون هناك لاعب بديل لعلي معلول ويعطي فرصة له، مثل محمد الشناوي كان يشارك باستمرار ولا يوجد حارس بديل له".

وزاد: "لكن عندما شارك مصطفى شوبير أثبت نفسه وأصبح لا يوجد مشكلة للأهلي في مركز حراسة المرمى، بديل معلول سبب أزمة كبيرة جدًا وممكن تكون سبب أزمة في النهائي سواء في الجانب الهجومي والدفاعي".

واختتم مختار مختار: "لا أظن نهائيًا أن موديست سيكون له دور في نهائي إفريقيا نريد تحقيق المكسب، من أجل تحقيق الفوز يجب على المدرب اشراك أفضل لاعبين لديه، ووسام أبو علي لا يصح أن يجلس بديلًا".

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