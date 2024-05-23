تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر.. عودة ناصر والسعيد

يستضيف فريق الزمالك مساء اليوم الخميس، نظيره مودره فيوتشر، في المباراة التي تجمعهما علي ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة ال24 من الدوري المصري.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة فيوتشر الليلة

حراسة المرمي: محمد عواد

الدفاع : عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، سيف جعفر، أحمد زيزو، مصطفى شلبي.

في خط الهجوم : ناصر ماهر، سيف الجزيري.

حكم مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أن أمين عمر سيدير المباراة كحكم ساحة، ويعاونه الثنائي محمود أبو الرجال، وأحمد حسام طه، على أن يكون صبحي العمراوي حكمًا رابعًا.

ويتواجد في غرفة تقنية الفيديو الحكم أحمد الغندور ويعاونه وليد عبد الرازق.



ترتيب فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

ويحتل نادي الزمالك المركز الـ 13 في جدول مسابقة الدوري برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 15 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً آخر.

بينما يحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 9 في جدول مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 9 لقاءات، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.