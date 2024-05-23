الأهلي في مهمة سهلة أمام الرائد اليوم بالدوري السعودي

يستعد فريق الأهلي السعودي لمواجهة نظيره الرائد مساء اليوم الخميس، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة 33 من عمر الدوري السعودي.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 61 نقطة حصدها من 18 انتصارًا و7 تعادلات فيما تعرض لسبعة خسائر.



أما الرائد فيقبع في المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، جمعها من 9 انتصارات و8 تعادلات، فيما تعرض لـ15 هزيمة من أصل 32 مباراة.

موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والرائد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرائد اليوم

ومن المنتظر أن تذاع مباراة الأهلي والرائد عبر فضائية "SSC HD" الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي.

معلقين مباراة الأهلي والرائد اليوم

وأسندت شبكة قنوات "ssc" مهمة نقل أحداث وفعاليات مباراة الأهلي والرائد للمعلق عبد الله الغامدي عبر القناة الصوتية الأولى ورؤوف خليف عبر الصوتية الثانية.