وليد الفراج يكشف سر أزمة ملعب تتويج الهلال بالدوري السعودي

كشف الإعلامي وليد الفراج سر أزمة ملعب تتويج نادي الهلال السعودي بلقب بطولة دوري روشن للمحترفين للموسم الجاري 2023 – 2024.

وقال الفراج في تصريحاته خلال برنامج أكشن مع وليد على قناة إم بي سي الفضائية: " الأولوية في ملعب المملكة أرينا هي للأحداث العالمية الخاصة بالترفيه ".

وأضاف الفراج: " في حال تعارضت الأحداث الترفيهية مع مباريات الهلال تنقل مباريات الفريق إلى ملعب آخر ".

وتابع: " من المقرر تسليم ملعب المملكة أرينا لهيئة الترفيه اليوم الخميس من أجل تجهيزه لحدث الملاكمة يوم 1 يونيو ".

واختتم : " تم تأجيل استلام الملعب لمدة 24 ساعة من أجل حفل تتويج الهلال في المملكة أرينا، دعماً من هيئة الترفيه لاحتفال تتويج الهلال المقرر له يوم الجمعة المقبل ".

موعد مباراة الهلال السعودي والطائي اليوم والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض مواجهة قوية مساء اليوم الخميس مع الطائي على أرضية استاد نادي الشباب، في إطار مواجهات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ومن المقرر أن يلتقي الهلال مع الطائي في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وستنقل المباراة عبر قناة "SSC HD"، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي.