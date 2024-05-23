موعد مباراة الهلال السعودي والطائي والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس مع الطائي على أرضية استاد نادي الشباب، في إطار مواجهات الجولة 33 للمسابقة السعودية.

ويعتلي الهلال صدارة ترتيب بطولة الدوري السعودي والذي فاز به الموسم الجاري، وذلك بعدما وصل الفارق إلى 12 نقطة عن منافسه النصر، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 78 نقطة.

حيث يحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 90 نقطة، من الفوز في 29 مباراة والتعادل في 3 مواجهات.

فيما يتواجد فريق الطائي بالمركز الخامس عشر، وفي جعبته 31 نقطة حصل عليها من 32 مباراة، إذ فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 17 مرة.

موعد مباراة الهلال والطائي اليوم في الدوري السعودي

يلتقي الهلال مع الطائي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة "SSC HD"، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي